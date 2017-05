Giornata di sciopero dei mezzi pubblici: Ztl sospesa, a rischio tram, pullman e metro

TORINO - Giornata di sciopero dei mezzi pubblici. I sindacati territoriali di Faisa-Cisal e Fast-Confsal hanno dichiarato 24 ore di disagi con conseguenti passaggi a rischio di pullman, tram, metropolitana e treni del servizio ferroviario metropolitano. Una scelta presa per il rapporto teso con Gtt che ha già portato all’apertura di una vertenza sindacale che coinvolge sia il personale viaggiante che quello che lavora come impiegato negli uffici.

Fasce di garanzia

Nonostante lo sciopero sia valido tutto il giorno restano valide le fasce protette in cui sono garantiti i passaggi dei mezzi pubblici. Come succede sempre, il servizio urbano, suburbano e la metropolitana è garantito dalle ore 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Le autolinee extraurbane sono attive da inizio servizio alle ore 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Infine, le sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e la sfmA Torino-Aeroporto-Ceres è attiva da inizio servizio alle ore 8 e delle 14.30 alle 17.30. Gtt ricorda che sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Lo sciopero inoltre potrebbe avere ripercussioni anche sull’operatività dei Centri Servizi gestiti da Gtt, con conseguenti possibili disagi per la clientela.

Ztl Centrale sospesa

Vista la giornata di disagi, per poter facilitare gli spostamenti dei torinesi, il Comune di Torino ha deciso di sospendere le limitazioni previste dalle 7.30 alle 10.30 nella zona della Ztl Centrale, quella compresa tra corso San Maurizio, corso Palestro, via Giacomo Matteotti, corso Vittorio Emanuele II (di fronte alla stazione ferroviaria di Porta Nuova), corso Cairoli, lungo Po Diaz e lungo Po Cadorna. Restano invece in vigore, come di consueto, i divieti previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle zone pedonali e nella ZTL Area Romana.