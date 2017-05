Cittadini e consiglieri comunali uniti per il verde in città: piantati 250 alberi in Circoscrizione 8

TORINO - Donne, bambini, consiglieri comunali, pensionati e volontari del gruppo Badili Badola: è questo «l’esercito verde» che nella giornata di ieri si è ritrovato in via Zino Zini, all’altezza del civico 139, per piantare dei nuovi alberi. L’obiettivo? Riportare il verde in città, partecipando alla seconda tappa del progetto «Mille Alberi Torino».

250 alberi piantati dai volontari: "Grazie a coloro che sono stati insieme a noi"

Dopo la Circoscrizione 6, è stata la Circoscrizione 8 a beneficiare del lavoro dei volontari. Pale e rastrelli in mano e muniti di «bombe di semi», i partecipanti hanno piantato 250 alberi. Una vera e propria iniezione di verde in una zona in cui il cemento è praticamente ovunque. La messa a dimora ha suscitato un grande interesse da parte di tutte le persone presenti, che hanno commentato con entusiasmo l’attività svolta durante la giornata. Importante anche il contributo dei tecnici del Comune e di Amiat, che ha donato il compost necessario per la messa in dimora. «Fa più rumore un albero che cade che un’intera foresta che cresce. Grazie a coloro che sono stati insieme a noi» è il commento di Federico Mensio, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Ambiente.