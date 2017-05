Precipita nel vuoto durante una scalata: alpinista grave al Cto

TORINO - Giornata nera sulle montagne piemontesi: ieri, il CNSAS Piemonte - Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, è intervenuto per ben tre volte per soccorrere tre alpinisti vittime di incidenti. Il più grave? Un uomo precipitato nel vuoto presso l’arrampicata in località Cascata della Pissa: un «salto» di circa 8 metri terribile. L’eliambulanza è intervenuta, raggiungendo il luogo dell’incidente e constatando subito le gravi condizioni del ferito. L’equipe medica ha stabilizzato il ferito e trasportato al Cto di Torino in codice rosso.

Gli altri due incidenti

Nell’altro caso, la chiamata è giunta presso la Centrale Operativa del CNSAS Piemonte, intorno alle ore 12:15. Una donna di 64 anni è precipitata dalla via Ferrata di Capire, riportando una sospetta frattura al braccio e una lussazione alla spalla. Soccorsa dall’eliambulanza, la paziente è stata stabilizzata, caricata sul velivolo con l’uso del verricello e condotta al Cto. Poco dopo, intorno alle 16:05, un’ulteriore chiamata è giunta alla Centrale Operativa di Montestrutto: in questo caso è stato un arrampicatore di 42 anni a precipitare nel vuoto da un’altezza di 6 metri circa. In questo caso, è intervenuto un elicottero del 118, con l’equipe sanitaria e il tecnico dell’elisoccorso. Il paziente, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al Cto. Le dinamiche dei tre incidenti non sono ancora chiare.