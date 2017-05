Tifosi juventini aggrediti da ultras del Napoli in una stazione di servizio: distrutto un furgoncino

TORINO - Ha dell’incredibile quanto avvenuto questa notte, intorno all’1:30, in un’area di servizio vicino a Frosinone: un gruppo composto da sei tifosi della Juventus residenti in Puglia (due di Brindisi e quattro di Mesagne) ha subito la brutale aggressione da parte di alcuni ultras napoletani di rientro da Torino. I sei tifosi bianconeri sono stati portati in ospedale, mentre il furgone che li stava riportando a casa è stato distrutto.

L'aggressione alla stazione di servizio

Secondo quanto riportato dalle vittime dell’aggressione, il gruppo di juventini si è fermato nell’area di servizio per fare rifornimento. Roberto Sabato, 50enne, è sceso dal mezzo ed è subito stato accerchiato da quattro tifosi del Napoli, che l’hanno aggredito a calci e pugni. Quando gli altri cinque juventini sono scesi dal mezzo per salvare l’amico, i tifosi bianconeri sono stati accerchiati da almeno 30 tifosi del Napoli che hanno spaccato il furgone a calci, pugni, bastoni ed estintori. Ad un certo punto, secondo la ricostruzione delle vittime, uno di loro avrebbe acceso un fumogeno e lo avrebbe lanciato dentro il furgone, con il chiaro intento di dargli fuoco.

Tifosi in ospedale a Frosinone

A porre fine all’aggressione sono state alcune pattuglie della polizia stradale, intervenute sul posto. Roberto Sabato, il primo a scendere dal mezzo e il primo ad esser stato aggredito, si trova in osservazione all’ospedale di Frosinone. Anche i suoi cinque amici sono stati ricevuti in pronto soccorso per alcuni accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione, ma la gravità dell’episodio rimane comunque inaudita. Ancora una volta, quella che sembrava essere una normale trasferta si è presto trasformata in un episodio di cronaca.