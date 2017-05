Visite gratuite a Villa della Regina domenica 18 giugno: ecco come partecipare

TORINO - Una visita gratuita per far conoscere e ammirare la bellezze e l’eleganza di Villa della Regina ai torinesi e ai turisti: l’appuntamento è fissato per domenica 18 giugno, quando gli «Amici di Villa della Regina Torino» offriranno al pubblico delle visite guidate. Due i turni disponibili: il primo, dalle 12:00 alle 13:15, e il secondo dalle 14:00 alle 15:15. Le visite dureranno circa 75 minuti e per ogni turno verranno accettate al massimo 25 prenotazioni. Per prenotare il proprio posto scrivere un'e-mail a: pm-pie.villadellaregina@beniculturali.it o chiamare il numero 0118194484.

Villa della Regina, angolo di paradiso con vista su Torino

Villa della Regina è senza dubbio una delle opere più eleganti e rinomate di Torino: fa parte delle Residenze Reali, un complesso di residenze di proprietà della dinastia sabauda. Giardini, aree coltivate, statue e ovviamente edifici elegantissimi, fanno di Villa della Regina un piccolo angolo di paradiso alle spalle della Gran Madre. Normalmente l’ingresso alla Villa costa 5 euro, ma in questo caso sarà possibile entrare a titolo gratuito, beneficiando delle spiegazioni di una guida: un’occasione irripetibile per immergersi nella cultura e nella bellezza che solo un luogo come questo è in grado di dare.