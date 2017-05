Torino è la capitale dei vegetariani: un nuovo riconoscimento internazionale per la città sabauda

TORINO - Un nuovo primato per il capoluogo piemontese. Abbiamo parlato di hotel di lusso, di ristoranti stellati e ora l'attenzione si sposta sul mondo veggy e su una recente classifica stilata dal giornale The Independent, riguardo le città che dimostrano maggior cura per i vegetariani al ristorante. In cima alla lista c'è proprio la città di Chiara Appendino, la sindaca che ha fatto del tema vegano uno dei baluardi della sua campagna elettorale. «Ritengo da sempre che la nostra alimentazione sia uno dei temi più importanti e delicati da trattare» aveva dichiarato la sindaca poco prima di essere eletta. Oggi, a distanza di quasi un anno, The Indipendet afferma che se Appendino prosegue su questa strada «Turin will be Italy’s first official vegetarian city» (Torino sarà la prima "città vegetariana" ufficiale italiana).

Dal bollito misto alla cucina vegetariana

E' davvero un grosso salto, osservano quelli del giornale britannico, per una regione che fa della carne cruda e del bollito misto due dei suoi storici punti di forza, diventare un riferimento per la comunità vegetariana italiana. La prima cittadina, dal canto suo, si dice soddisfatta per questo ennesimo riconoscimento per la città: «Sono contenta che questo filone gastronomico e culturale trovi sempre più spazio, anche dal punto di vista dell'accoglienza turistica, in un territorio già rinomato per le proprie importanti tradizioni ed eccellenze culinarie».

Torino prima in classifica

Con oltre 30 ristoranti, bar e negozi di vario genere dedicati al cibo vegetariano e vegano, Torino si colloca nella classifica del The Independent prima di Berlino, Helsinkin e San Francisco, dimostrando così una straordinaria attenzione al tema della salvaguardia del mondo animale e della salute alimentare. Per chi sposa la cultura vegetariana infatti mangiare fuori può rivelarsi spesso un'esperienza frustrante per via della scarsa cura riservata dagli chef ai piatti meatfree, ma non a Torino. Il capoluogo piemontese ha inoltre stilato una guida di ristoranti vegetariani e vegani: una bussola utilissima per torinesi e turisti alla ricerca di un menù senza carne.