Dramma nel quartiere Lingotto, uomo si impicca al balcone interno del cortile di casa

TORINO - Dramma all’alba in via Millefonti 23, dove un uomo di 69 anni è stato ritrovato intorno alle ore 06:00 impiccato al balcone interno della propria abitazione. A dare l’allarme sono stati i vicini stessi dell’uomo, che hanno visto il corpo penzolare dal primo piano, attaccato a una corda. Purtroppo, nonostante l’intervento delle ambulanze, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia e i vigili del fuoco. Aperte le indagini su questo inquietante episodio, anche se l’ipotesi più probabile e che si tratti di un suicidio.