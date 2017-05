Polemiche sui lavori di cablatura a Parella: «Cantieri finiti, strade inguardabili»

TORINO - Ormai tutti i quartieri della città sono stati interessati dai lavori di cablatura per la fibra ottica. In questo periodo stanno continuando e, dopo la fine dei cantieri, sono molti i cittadini che hanno iniziato a lamentarsi per il risultato finale che, seppur temporaneo, lascia dietro di sé marciapiedi e strade dissestate e rattoppate. Una situazione che si ripete ciclicamente in ogni zona toccata dagli interventi. L’ultimo quartiere è Parella dove in tanti hanno evidenziato l’ultimazione dei lavori facendo foto e video condivisi poi su Facebook, ma non solo: c’è anche chi si è già rivolto alla Circoscrizione per chiedere spiegazioni.

Rattoppi temporanei

Lo dicevamo prima, il risultato finale dei lavori di cablatura è solo temporaneo. Entro l’estate il problema dovrebbe essere risolto con il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi. «Il lavoro è provvisorio e in seguito sarà sistemato», dice Federica Fulco, presidente del comitato TorinoinMovimento, «intanto però ci sono posti in cui vi sono avvallamenti e in cui passare con carrozzine o addirittura a piedi è un vero problema». Dunque c’è da aspettare, come nel resto della città. Anche se c’è chi è scettico: «In corso Potenza ‘rattoppi’ così sono passati da provvisori a definitivi già da tre anni. Lo stesso accadrà», dice Beppe, «in piazza Villari e via Borgaro».

I rattoppi in zona Parella (© Federica Fulco)