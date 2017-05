La droga viaggia in auto: «pusher rifugiato» beccato a vendere dosi di cocaina

TORINO - Lo hanno fermato a bordo di un’auto a noleggio, la stessa in cui stava incontrando un cliente per cedergli le dosi di droga: un maliano di 23 anni, in Italia con richiesta di Protezione Internazionale, è stato arrestato per spaccio dagli agenti del Commissariato Barriera Milano. Lo straniero si trovava bordo di un’auto a noleggio condotta da un cittadino italiano e fermata dagli agenti in via Pergolesi. Il ventitreenne maliano è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e di denaro contante per oltre 400 euro. L’autovettura era stata sottoposta a controllo dopo che un poliziotto aveva notato, in corso Taranto, i movimenti sospetti dello straniero prima di salire a bordo dell’auto.