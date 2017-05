Giallo nel torinese, coppia di ottantenni con ferite alla gola: ma non è stato nessuno

BANCHETTE - Giallo in provincia di Torino questa mattina. Intorno alle 8.30 i carabinieri sono intervenuti a Banchette, in via Pavone, dove hanno trovato due coniugi ottantenni entrambi feriti alla gola. E’ stato il marito della coppia a chiamare i soccorsi telefonando al proprio medico, il quale ha girato la segnalazione al 118 e di conseguenza ai militari dell’Arma. Tutti e due sono stati trasportati all’ospedale di Ivrea dove sono stati sottoposti alle cure del personale medico. Non sono in pericolo di vita.

Il giallo: chi li ha feriti?

Dai riscontri c’è un fatto particolare. I carabinieri di Ivrea, che stanno ricostruendo la dinamica di quanto è accaduto, hanno già escluso che possa essere stata una terza persona a provocare le ferite ai coniugi. Pare invece che quando successo possa essere ricollegabile tutt’al più a un diverbio tra marito e moglie. Per il momento comunque non c’è nulla di certo, non è escluso nemmeno il tentativo dell’omicidio-suicidio, proseguono le indagini alla ricerca della verità.