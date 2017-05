Chiara Appendino e la sua squadra vi aspettano al Salone del Libro: ecco quando e dove trovarli

TORINO - Per il trentennale del Salone Internazionale del Libro la Città di Torino torna con un proprio stand, dopo alcuni anni di assenza. Lo spazio è stato ideato dall’architetto Giovanni Pellegrini e si trova nel Padiglione 1 poco dopo l’ingresso principale. Troverare i rappresentati del Comune di Torino tra gli stand del salone sottolinea il forte legame della città con il mondo della pagina stampata. Tanti appuntamenti in programma, un ampio calendario di eventi e una mostra sulla Casa Editrice Einaudi.

La mostra Einaudi

«Einaudi, percorsi grafici 1934-2017» questo il titolo dell'esposizione dedicata alla casa editrice torinese, ideata da Luca Motto. Si tratta di una riflessione sull’immagine grafica delle copertine dell'azienda Einaudi, da sempre distintasi per una forma sobria ed essenziale. Il percorso espositivo, che si snoda dalla seconda metà degli anni Trenta del Novecento ai giorni nostri, presenta alcune tra le più significative proposte grafiche che hanno accompagnato la linea editoriale della Casa Editrice torinese.

Eventi del Comune di Torino

Gli appuntamenti si svolgeranno nello stand della Città, nelle sale Rossa e Azzurra, al Bookstock Village e nello spazio Prospettive Digitali. Una ricca programmazione che vede incontri di grande richiamo quali ad esempio il 18 maggio con Giovanni Malagò, il 21 maggio con Jacopo Fo e Carlo Petrini e il 22 maggio con Giorgetto Giugiaro.

STAND CITTÀ DI TORINO Pad. 1

Giovedì 18 Maggio

ore 11.00 «Frecce e parole non si chiamano indietro» con Giovanni Malagò, Presidente CONI, Roberto Finardi, Assessore allo Sport, Mauro Nespoli, atleta e Darwin Pastorin.

ore 14.00 «Scusi, quanto vale questo libro?», una dissertazione sul valore dei libri antichi nell’era dell’ebook con Alessandro Borgato e Francesca Leon, Assessora alla Cultura.

ore 18.30 «Torino Speaks» con Federica Patti, Assessora all’istruzione, Marina Bertiglia, coordinatrice del Progetto e Aldo Garbarini, dirigente dei Servizi Educativi. Torino Speaks è il progetto della Città di Torino per promuovere l’apprendimento e la diffusione della lingua inglese e in particolare nei punti chiave e di interfaccia nella comunicazione internazionale.

Venerdì 19 Maggio

ore 11.00 «Torino città del cibo», presentazione del libro Turin Food Policy con Chiara Appendino, Sindaca di Torino, Stefania Giannuzzi, Assessora all’Ambiente, Maria Bottiglieri e Massimiliano Borgia. Di seguito si continuerà a dibattere sul tema «Il cibo: è un bene comune?» con interventi di Chiara Appendino insieme agli assessori Guido Montanari e Marco Giusta e a Daniela Ciaffi e Giacomo Pettenati.

Ore 14.00 «Muoversi a Torino: per una mobilità più accessibile». Incontro con Maria Lapietra, Assessore alla viabilità, Piero Boccardo, Presidente 5T, Rossella Panero, Direttore Generale 5T, Walter Ceresa, Presidente GTT, Claudio De Consoli, Resp Uff. Stampa GTT, Guido Bordone, Disability Manager GTT.

ore 16.00 «Torino Comics», Marco Schiavone racconta l’arte del fumetto con Vinci Cardona, vincitore di Lucca Project Contest 2017.

ore 18.00 «L’emozione dei COLORI nell’arte», incontro sulla mostra Colori con la partecipazione di Francesca Leon, Assessora alla Cultura della Città di Torino e Carolyn Christov-Bakargiev, direttore di GAM e Castello di Rivoli.

Sabato 20 maggio

ore 13.30 «Print Club Torino», presentazione del progetto culturale Print Club Torino con un laboratorio esperienziale, con Ilaria Reposo, direttrice Print Club Torino, Fabio Guida, presidente Print Club Torino, Francesca Morea, responsabile progetti culturali e Luisella Cresto, socio fondatore e tutor di laboratorio.

ore 16.00 «Torino Magica, Fantastica, Leggendaria», Massimo Centini presenta il suo ultimo libro.

ore 18.00 «Torino città creativa, Gran tour 2017:itinerari urbani tra industria, artigianato e Design», con la partecipazione di Francesca Leon, Assessora alla Cultura, Valentina Campana, Urban Center, Simona Ricci, Abbonamento Musei, lo scrittore Marco Magnone e Francesco De Biase, dirigente Servizio Arti visive della Città di Torino.

Domenica 21 maggio

ore 11.00 «Torino Resiliente Verso il Piano del Verde: Greenprinting: la prima fase di un’analisi sistemica del verde urbano». Incontro con l’Assessora all’Ambiente Stefania Giannuzzi, Matteo Castiglioni, Andrea Marchesini, Andrea Di Stefano, Paolo Miglietta e Paola Cane.

Ore 15.00 «Omaggio a Dario Fo». Jacopo Fo e Carlo Petrini ripercorrono, attraverso i loro ricordi personali, la vita di un uomo che ha segnato la storia artistica e culturale degli ultimi sessant'anni.

ore 16.30 «Green Torino. La Cultura del Benessere», incontro con lo scrittore Valerio Sanfo e la naturopata Nadia Pesce.

ore 18.00 «Torino Oltre I Confini», presentazione del Report annuale delle relazioni internazionali e dei Progetti europei. Incontro con Caterina Cittadino, Federico Daneo, Massimiliano Curto, Fortunata Armocida e Elena Ciarlo.

Lunedì 22 maggio

ore 17.00 «Einaudi memories», incontro di lettura con Ernesto Ferrero che racconta i suoi anni einaudiani e i grandi intellettuali che hanno collaborato con la Casa editrice, creando un legame tra il reading e la mostra.

SALA ROSSA Pad. 1

Giovedì 18 maggio

ore 10.30 «La lettura condivisa. I gruppi di lettura si raccontano». Incontro per operatori e per lettori e lettrici appassionati e curiosi del mondo dei gruppi di lettura. Parteciperanno gruppi di lettura di tutta Italia, oltre naturalmente a quelli attivi nelle biblioteche civiche torinesi e quelli che fanno parte del Progetto Leggermente, promosso da Biblioteche civiche torinesi, Case del Quartiere Cascina Roccafranca e Casa nel Parco, Circoscrizione 2 e Libreria Gulliver. Interverrà Marino Sinibaldi.

SALA AZZURRA Pad. 3

Lunedì 22 maggio

ore 16.30. «Torino Capitale del design». Incontro con Giorgetto Giugiaro in occasione della presentazione del volume di Giuliano Molineri, Giorgetto Giugiaro: le strade del design Proposte e progetti ufficiali e inediti di Giorgetto Giugiaro per la Città di Torino in 30 anni di collaborazione e dialogo con le Istituzioni. A cura dell’Associazione Made in Torino, che ha realizzato altri eventi nello stand della Città.

BOOKSTOCK VILLAGE Pad. 5

Quest’anno con l’apporto delle Biblioteche civiche torinesi e dei gruppi di lettura sono stati scelti alcuni autori, presenti al Salone per la presentazioni di libri destinati a ragazzi delle scuole primarie o secondarie di primo grado, che intervengono a incontri con i giovani. Inoltre, da giovedì 18 a lunedì 22 maggio nello stand Nati per Leggere Piemonte vengono proposte letture a cura dei laboratori Pinocchio e Villino Caprifoglio del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile) della Città di Torino e delle Biblioteche Civiche.

Giovedì 18 Maggio

ore 11.30 «Scopri il perché delle cose con Ada». Incontro con Andrea Beaty a cura di De Agostini Editore e con Andrea Vico.

Venerdì 19 Maggio

ore 10.30 «Ragazzi ribelli: avventure sotto il vulcano», incontro con Eros Miari, Marco Paci e Patrizia Rinaldi.

ore 11.30 «Rivoluzioni: cambiamenti in corso d'opera!». Incontro con Marcello Fois, Beniamino Sidoti e Otto Gabos

ore 12.30 «Il maestro». Incontro con Fabrizio Silei e Franco Lorenzoni.

ore 13.30 «Per Vanna Cercenà». Incontro con Francesco D'Adamo, Fabio Geda e Nadia Terranova sulla fuga dalla guerra raccontata con gli occhi buffi di una gattina di Damasco, che si trova a condividere questa difficile avventura con la sua piccola umana.

ore 13.30 «Sulle tracce degli antenati», incontro con Telmo Pievani e Andrea Vico.

Lunedì 22 maggio

ore 10.30 «Il terremoto non è una bella storia» incontro con Michela Monferrini, Nadia Terranova e Franco Arminio.

ore 10.30 «Il grido del lupo» Incontro con Melvin Burgess ed Eros Miari.

ore 12.30 «Don Milani». Incontro con Fabio Geda, Gaia Guasti e Andrea Schiavon per capire don Milani, oggi, tra le reazioni degli studenti.

ore 12.30 «Pino, Salvatore e gli scarafaggi». La mafia spiegata ai ragazzi in un incontro con Simona Dolce, Eros Miari e Marco Rizzo.

Ore 16.30 Premiazione dei vincitori del premio nazionale «Nati per Leggere», iniziativa di promozione del libro e della lettura. Ospite della cerimonia Bruno Togliolini, poeta e scrittore con la partecipazione dell’Assessora all’Istruzione, Federica Patti.

Spazio Prospettive Digitali Pad 1

Sabato 20 maggio

ore 15.30 «Dal Design alle Città Creative. Verso Torino City Of Design 2017». Incontro sul appuntamento di ottobre 2017 quando a Torino si daranno appuntamento le organizzazioni di design da tutto il mondo per l’Assemblea generale della World Design Organization. Intervengono Francesca Leon, Assessora alla Cultura della Città di Torino, Luisa Bocchietto, Presidente World Design Organization ed Ezio Manzini, Professore onorario al Politecnico di Milano e autore del libro Design when Everybody Designs.