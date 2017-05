Proposta di matrimonio davanti a 1.500 persone (e delfini), l’incredibile “sì” di Marta al suo Simone

TORINO - Da Torino a Riccione con un anello in tasca e un solo obiettivo: chiedere alla sua Marta di sposarlo. Una proposta di matrimonio inusuale che a Simone è riuscita alla perfezione. Davanti alla vasca dei delfini e di fronte a più di 1.500 persone ha ricevuto il «sì» più bello della sua vita.

Applausi, lacrime e una promessa

La coppia è di Torino: lui, Simone Belliero, ha 28 anni e nella vita da il commesso, lei, Marta Lo Sardo, 24 anni, studia infermieristica. Sono fidanzati da poco più di un anno e tanto gli è bastato per capire di essere fatti l’uno per l’altra. Così Simone ha deciso di chiederglielo nel posto che Marta sognava di vedere da una vita visto che il delfino è il suo animale preferito. Il tutto è avvenuto all’interno di «Oltremare» di fronte a 1.500 persone ignare di quello che stava succedendo. Quando però Marta, intenta a godersi il delfino uscito a pelo d’acqua solo per lei, si è girata e ha trovato Simone in ginocchio con l’anello in mano tutti hanno capito. E dopo il «sì» sono partiti gli applausi e anche qualche lacrima. Saranno sposi a settembre del 2018, ma si sono già promessi che ogni anniversario lo passeranno a Riccione facendo visita al parco acquatico «Oltremare».