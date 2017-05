Quanto cambiano in un mese i prezzi dei biglietti del treno?

Quando si tratta di prenotare un viaggio in treno, spesso, non ci comportiamo con la stessa attenzione che abbiamo quando compriamo un biglietto aereo. I viaggi low-cost in aereo, infatti, sono noti a tutti, mentre è meno noto che si possa risparmiare tantissimo anche acquistando nel momento giusto un biglietto del treno.

Uno studio su costi e prenotazioni Trenitalia effettuato da GoEuro, il sito di prenotazione di viaggi che include treno, aereo e autobus nel suo motore di ricerca, ha individuato quali siano i giorni più adatti ad acquistare un biglietto per alcune delle più importanti tratte nazionali. Dalla ricerca è emerso che comprare un viaggio in treno con 30 giorni di anticipo può farci risparmiare anche il 50% del normale costo del biglietto. Se, ad esempio, ci vogliamo muovere da Roma a Firenze e acquistiamo il biglietto il giorno stesso della partenza, andremo a spendere 41€. Ma se anticipiamo l’acquisto di 30 giorni, la spesa scenderebbe a soli 21 €. Stessa cosa avviene per il treno Milano-Parigi: 123 € per il biglietto acquistato il giorno stesso, 73 € per un acquisto con 30 giorni di anticipo e 74 € per un biglietto comprato 21 giorni prima.

Lo studio ha analizzato l’andamento temporale di 8 tragitti in treno, scelti tra i più trafficati d’Italia. Oltre a Roma-Firenze e Milano-Parigi, infatti, sono stati osservati i prezzi online delle tratte Milano-Roma, Milano-Venezia, Roma-Venezia, Napoli-Milano, Torino-Roma e Firenze-Milano.



In generale, l’acquisto 30 giorni prima della partenza garantisce un risparmio che si aggira attorno al 35% rispetto al biglietto comprato il giorno in cui si sale sul treno. Un esempio sono i viaggi Firenze-Milano (da 57 a 33 €), Milano-Roma (da 91 a 57 €) e Roma-Venezia (da 88 a 51 €). Per quanto riguarda Torino, il prezzo del biglietto di un treno per Roma scende da 92 € (giorno stesso della partenza) a 64 € (con l’acquisto 30 giorni prima).



Per alcuni di questi percorsi il prezzo torna ad alzarsi per un acquisto a tre settimane dalla partenza, ma non è sempre così. Emblematico è il caso del treno Napoli-Milano, dove il risparmio è assicurato anche comprando il viaggio soli 7 giorni prima. Comprando il biglietto da Napoli poco prima di partire, infatti, spenderemo circa 100 €, ma basterà anticipare la prenotazione di una settimana per ridurre la spesa alla cifra di 69 €, per poi arrivare a 63 € per un acquisto con due settimane di anticipo e 61 € per i classici 30 giorni.

L’analisi dimostra che un minimo di attenzione e organizzazione dei viaggi può rivelarsi davvero conveniente, soprattutto se si considera quanto sia diventato facile acquistare un biglietto del treno online, dal proprio laptop o con un’app specializzata nelle prenotazioni da smartphone.