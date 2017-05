Manette a sorpresa per Francesco Massaro: il consigliere comunale di Rivoli trasferito in carcere

RIVOLI - Un arresto che scuote un paese intero: ieri pomeriggio, la Squadra Mobile di Torino ha dato esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Massaro, 65 anni, capogruppo dei Moderati a Rivoli e presidente della Commissione Consiliare dell’Ambiente. L’accusa? Concussione. Secondo il pm, Massaro avrebbe chiesto e ottenuto somme di denaro da alcuni imprenditori locali, interessati all’edificabilità di alcuni terreni. Gli investigatori hanno eseguito alcune perquisizioni a casa dell’arrestato e acquisito dei documenti direttamente nel Comune di Rivoli. Massaro è stato un vero e proprio punto di riferimento per Rivoli, visto che per anni ha ricoperto cariche istituzionali.