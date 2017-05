Juve, festa scudetto annullata: niente palco in centro, a rischio anche il pullman scoperto

TORINO - «No alla festa scudetto». E’ cambiato qualcosa in casa Juventus: domenica, dopo la partita con il Crotone, avrebbe dovuto svolgersi la celebrazione per il sesto campionato vinto consecutivamente. Palco in centro, pullman scoperto. Una festa in grande stile dunque, ma che non vedrà mai la luce. Il motivo? Dopo i recenti stop in campionato (due punti in tre partite), la Juventus ha deciso di annullare ogni evento organizzato. Niente palco in centro: Eros Ramazzotti e Francesco Gabbani, gli ospiti della festa, non si esibiranno. A rischio anche il giro del pullman scoperto.

Il sogno? Una mega festa dopo Cardiff. Domenica niente palco

Per vincere anche quest’anno lo scudetto, i ragazzi di Allegri dovranno battere il Crotone nella prossima giornata. Un risultato sicuramente possibile ma dopo gli ultimi passi falsi, la società ha preferito non organizzare nulla di ufficiale e lasciare che gli eventuali festeggiamenti avvengano in maniera spontanea. Il palco è sicuramente annullato dunque e anche il giro in pullman rimane a forte rischio. Intanto, domani la Juventus si giocherà il primo trofeo del tanto agognato triplette: la Coppa Italia. Domenica il secondo atto, la sfida per vincere il campionato. Tutti sognano una mega festa dopo Cardiff. Riusciranno i giocatori bianconeri a scendere in piazza?