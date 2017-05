Acqua e crocchette fuori dai negozi: via Po diventa una strada «per i cani»

TORINO - Una via «a misura di cane», con crocchette e ciotole d’acqua fuori dai negozi, proprio sotto i portici: di quale strada torinese stiamo parlando? Di via Po. Non tutti lo sanno, ma grazie a un’iniziativa dei commercianti, i negozi di via Po si doteranno di alcuni accorgimenti per rendere la via più confortevole ai cani e ai loro padroni.

Crocchette e ciotole d'acqua a disposizione dei cani in via Po

Crocchette, sacchetti per i bisogni e una ciotola d’acqua fresca pronta all’uso. Sono queste le prime misure a favore dei cani che verranno rese da alcune decine di negozianti. Si tratta di un’inizio, perché presto il progetto potrebbe espandersi e prevedere altre misure come l’adozione a distanza di alcuni cani ospiti del canile. Un bel servizio dunque, non solo per gli amici a quattro zampe ma anche per i padroni dei cani, che potranno passeggiare sotto i portici certi che i loro animali possano trovare ogni genere di comfort. Torino, ancora una volta, si conferma una delle città più a misura di cane d’Italia.