Orrore a Torino, donna sequestrata e picchiata dall’ex compagno: ritrovata all’alba dalla polizia

TORINO - Ha dell’incredibile quanto accaduto in via Livorno, alle prime luci dell’alba. Erano trascorse le 5 del mattino quando gli agenti della Squadra Volante hanno notato un’auto con tre persone a bordo: una donna, con evidenti segni di tumefazione al volto, e i suoi figli. La madre dei piccoli ha raccontato di esser stata vittima di una rapina, durante la quale le era stato portato via il telefono cellulare. Una versione che non ha convinto i poliziotti. Accompagnata in ospedale per le cure, è emersa la verità su quanto accaduto realmente: la donna era stata picchiata dal suo ex compagno.

Il racconto della vittima: "E' stato il mio ex compagno"

E’ stata la vittima stessa a raccontare a medici e poliziotti la brutale escalation di violenze e il reale svolgersi dei fatti: la donna, rincasando a casa dopo una serata, aveva trovato ad attenderla il suo ex compagno, un cittadino italiano di 46 anni con il quale aveva rotto da qualche mese proprio per il carattere violento dell’uomo. Le botte, le minacce e gli insulti erano all’ordine del giorno, motivo per cui la donna aveva deciso di troncare il rapporto con il compagno violento. Lo stalker l’ha aspettata sotto casa, l’ha trascinata con la forza dentro la macchina e l’ha colpita violentemente al volto. Non pago, il mostro si è diretto con l’auto fuori Torino e, nonostante i tentativi della donna di scappare, le ha impedito più volte di lasciare la macchina. C’è di più: per impedire alla vittima di chiamare i soccorsi, il 46enne le rubato il cellulare e gliel’ha spaccato.

L'arresto dell'aggressore

A casa dell’uomo, le percosse sono continuate senza sosta. Ad un certo punto il mostro ha acconsentito di riaccompagnare l’ex compagna sotto casa, dove è stata trovata dagli agenti della Squadra Volante. E’ nell’abitazione dell’uomo violento che gli agenti hanno trovato tracce inequivocabili dell’aggressione. Il quarantaseienne è stato arrestato per lesioni personali aggravate, sequestro di persona e atti persecutori, oltre che denunciato per minacce e porto abusivo d’armi. La donna, a causa della violenza dell’ex compagno, ha avuto una prognosi superiore ai 20 giorni.