Silvia Pavia, epilogo drammatico: la donna trovata senza vita all’interno della propria auto

OULX - Sono finite come tutti speravano non finissero le ricerche di Silvia Pavia: la donna, scomparsa lo scorso 26 aprile dopo esser stata al maneggio, è stata ritrovata senza vita all’interno della propria auto tra le montagne, a Oulx. Silvia Pavia, 52 anni, era salita a bordo della sua auto e si era allontanata. Nonostante gli appelli dei famigliari sui social network, nessuno aveva avuto più notizie della donna per diversi giorni, fino alla triste notizia arrivata poco fa. La vettura, una Fiat 500 targata ER590VA, è stata ritrovata e i carabinieri sono giunti sul posto.

Il sopralluogo è attualmente in corso, seguiranno aggiornamenti.