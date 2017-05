Incidente in tangenziale vicino corso Allamano, amputato il piede a un autotrasportatore

TORINO - Gravissimo incidente intorno a mezzogiorno di oggi in tangenziale Sud nel territorio di Grugliasco. Un furgone e una bisarca che stavano viaggiando nella stessa direzione di marcia sono entrati in collisione all’altezza di corso Allamano. Ad avere la peggio è stato un camionista cinquantenne che, trasportato in elicottero all’ospedale Cto di Torino, ha subito l’amputazione del piede sinistro. Per estrarlo dal mezzo pesante è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente insieme alla polizia stradale e alle ambulanze. Al vaglio le cause del sinistro: è chiaro che il furgone precedesse la bisarca ma non ancora il perché i due mezzi siano entrati a collisione. Per sgomberare la strada è stato necessario chiudere due corsie di marcia, ma non l’intero tratto della tangenziale.

SEGUONO FOTO DELL'INCIDENTE

Gravissimo incidente in corso Allamano (© ANSA)

