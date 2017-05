Coppia aggredita in San Salvario: le telecamere trasmettono la rapina in diretta

TORINO - Una rapina e un’aggressione in diretta: l’occhio dell’operatore della Centrale Operativa si è dimostrato infallibile ancora una volta, permettendo alla polizia di arrestare un marocchino di 28 anni e di riconsegnare la refurtiva a una coppia di giovani aggredita in zona San Salvario. Erano trascorse da poco le 4:30 del mattino quando un agente, vedendo le immagini dalle telecamere posizionate in vari punti della città, si è accorto che in via Berthollet angolo via Belfiore, quattro persone discutevano con una donna.

La rapina in diretta e l'arresto

Le vittime erano due giovani stranieri, un’islandese e una slovacca. A quest’ultima è stata rubata la borsa mentre il ragazzo, dopo esser stato buttato a terra, è stato aggredito e rapinato del proprio telefono cellulare da uno dei membri del gruppo di aggressori. Durante la fuga, lo straniero ha acceso inavvertitamente il display del telefono. Le immagini, trasmesse in diretta, hanno permesso non solo di inviare subito le volanti sul posto ma di guidare anche le ricerche del fuggitivo che è stato fermato in via Sant’Anselmo da uno degli equipaggi che ha intuito quale poteva essere l’unica possibile via di fuga dell’uomo. Lo straniero, un ventottenne marocchino con precedenti contro il patrimonio è stato arrestato per rapina. Borsa e cellulare, invece, sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.