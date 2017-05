Follia in un parcheggio di Strada Settimo: autista aggredito brutalmente con bottigliate al volto

TORINO - Hanno iniziato a litigare per futili motivi all’interno due parcheggio per mezzi pesanti, vicini a un autolavaggio ma presto, quella che sembrava una normale lite, si è trasformata in un’aggressione a suon di bottiglie di vetro. I protagonisti? Un cittadino marocchino di 34 anni, regolarmente in Italia, e il proprietario di un furgone, un cittadino albanese.

L'aggressione e l'arresto

E’ stato il 34enne a scagliarsi contro il malcapitato brandendo una bottiglia. Un’amico della vittima è intervenuto togliendo dalla mano dell’aggressore la bottiglia vuota, evitando così il peggio. Il marocchino, non pago, ha afferrato una seconda bottiglia, l’ha spaccata e ha colpito più volte l’autista in pieno volto. Quest’ultimo ha riportato diverse lesioni al viso, giudicate guaribili in 15 giorni. L’aggressore è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante per lesioni responsabili aggravate.