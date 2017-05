Il Maria Vittoria inaugura un nuovo sportello per i bambini e le famiglie

TORINO - Nasce un nuovo sportello all’ospedale Maria Vittoria: si tratta dello sportello «Fiocchi in Ospedale», inaugurato questa mattina alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta e all’assessora regionale alle Pari Opportunità Monica Cerutti. Il progetto, promosso da Save the Children in collaborazione con Vides Main e con il sostegno della Compagnia di San Paolo, intende rafforzare il sistema di servizi a sostegno dei bambini e alle famiglie in condizione di disagio sociale.

Giorni, orari e funzione dello sportello

Grazie alle collaborazioni tra le professionalità dell’ospedale Maria Vittoria e del Dipartimento Materno Infantile della Asl Città di Torino, verrà ampliata al rete di servizi dell’utenza attraverso un’azione precoce di identificazione dei bisogni dei bambini e dei nuclei famigliari, prima e dopo la nascita. Lo sportello è ubicato all’interno dell’Ospedale, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Maria Vittoria, per favorire un’azione di «intercettazione» dei bisogni molto precoce, addirittura prima della nascita, in integrazione con i consultori, ed è totalmente indipendente dagli altri sportelli ospedalieri, connotandosi in modo particolare per una funzione di ascolto e di «bassa soglia», che può anche significare semplicemente funzione di accoglienza e sostegno emotivo. E’ aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario 16.00-19.00, presenti operatori sociali ed educatrici dell’Associazione Vides Main, convenzionata con Save the Children. L’attivazione dello sportello, grazie al co-finanziamento della Compagnia di San Paolo, non comporta oneri aggiuntivi alla disponibilità dei locali per la ASL Città di Torino.