Scappa dal bus per evitare la multa ma viene investito, tragedia sfiorata in via Cecchi

TORINO - Un ragazzino di 14 anni ha rischiato la vita in via Cecchi per scappare dai controllori che lo avevano beccato sul pullman della linea 11 senza biglietto. E’ successo tutto nella giornata di ieri: il giovane, tunisino regolare in Italia, era a bordo del mezzo pubblico che viaggiava in direzione di Venaria quando sono saliti due controllori. Prima di arrivare in fermata, gli assistenti alla clientela di Gtt hanno chiesto il biglietto al giovane che, aspettando l’arrivo in fermata, ha approfittato dell’apertura delle porte per darsi alla fuga. La sua corsa è però durata solo pochi metri perché, inseguito da uno dei controllori, ha badato più a scappare che a guardare la strada e in pochi secondi è stato investito da un furgone.

Il trasporto al San Giovanni Bosco

Nonostante l’incidente, il quattordicenne ha tentato di fuggire ugualmente, ma è stato raggiunto sia dal controllore che dall’autista del furgone. «Non ti preoccupare del biglietto», gli avrebbe detto il dipendente Gtt per calmarlo mentre in via Cecchi stava sopraggiungendo un’ambulanza. Il giovane è stato così trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco dove i medici si sono presi cura di lui e lo hanno medicato escludendo eventuali complicazioni.