Silvia Pavia, il mistero si infittisce: si attende l’autopsia per far luce sulla sparizione della donna

OULX - Silvia Pavia, la donna scomparsa lo scorso 26 aprile è stata ritrovata senza vita nella giornata di ieri, 16 maggio, sul sentiero per la Madonna del Cotolivier, ai confini tra Oulx e Beaulard. Ventuno i giorni «di buio», pieni di ombre e dubbi: la data di morte non è certa, così come non è chiaro come Silvia sia riuscita a sopravvivere così a lungo.

Si attende l'autopsia per certificare la data di morte

Una certezza c’è: al momento del ritrovamento, non vi era alcun segno di violenza sul corpo della donna. Ecco perché la pista più accreditata, attualmente, è quella del suicidio. Non vi è però alcuna conferma sulla possibile data della morte, viste le condizioni climatiche presenti in montagna e la condizione fisica della donna. Dubbi che verranno svelati dopo l’autopsia. Silvia è stata ritrovata a bordo della sua 500 grigia, chiusa dall’interno, non troppo lontana dalla sua casa di Beaulard, dove i carabinieri si erano recati nei giorni successivi alla scomparsa.

Ventuno giorni di buio, indagini in corso

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire cosa sia realmente accaduto in questi 21 giorni, tre lunghissime settimane. Il quotidiano La Repubblica delinea uno scenario che, se confermato, sarebbe sconvolgente: Silvia Pavia sarebbe mancata solamente 4 o 5 giorni fa. Un’ipotesi per il momento, perché come abbiamo detto in precedenza bisognerà aspettare l’esito dell’autopsia. Quel che è certo è che se questa teoria dovesse trovare conferme, le ombre su quanto accaduto aumenterebbero. Come sarebbe riuscita la 52enne a sopravvivere per tutti quei giorni senza soldi? E perché, al momento del ritrovamento del cadavere, Silvia indossava vestiti differenti rispetto a quelli indicati nel momento della scomparsa? Dubbi che solo il tempo e le indagini saranno in grado di dissipare.