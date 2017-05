Torino capitale del gelato: quattro giorni dolcissimi e tutti da gustare 

TORINO - E' partito il conto alla rovescia per l'evento più dolce della stagione: dal 25 al 28 maggio in piazza Solferio approda il Gelato Festival, la manifestazione preferita dagli amanti del gelato. L'evento, che arriva quest'anno alla sua ottava edizione, vuole riavvicinare le masse a uno dei dolci più famosi del mondo: il gelato. «Siamo molto felici di ospitare a Torino un festival capace di qualificare la città attraverso una delle prelibatezze più amate da grandi e piccini», commenta l'assessore al Commercio del Comune di Torino, Alberto Sacco, «il gelato è il dolce che meglio rappresenta il Made in Italy enogastronomico in giro per il mondo ed è risaputo che quello torinese si distingue per la qualità".



Come funziona?

Le gelaterie artigianali si contenderanno in questi quattro giorni il titolo di miglior gelato in gara. I visitatori potranno acquistare un ticket e gustare le diverse proposte offerte negli stand. Sarà inoltre possibile partecipare a corsi e attività pensate appositamente per l'occasione e, dulcis in fundo (mai espressione fu più azzeccata) votare il gusto di gelato preferito e l'artigiano che l'ha prodotto.