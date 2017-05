Buoni libro ai ragazzi per acquistare un volume all’interno del Salone: ecco come ottenerli

TORINO - Buoni libro dal valore di 15 euro per gli studenti delle scuole superiori under 18 che acquisteranno un libro in uno dei tanti stand del Salone: è questa, senza ombra di dubbio, una delle novità più importanti della Regione Piemonte per la 30esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Un buono che sarà utilizzabile presso tutti gli espositori che hanno dichiarato la loro adesione ed esporranno la segnaletica.

Come ottenere i buoni libro

Ottomila buoni sono destinati alle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte, quattromila sono invece a disposizione dei singoli giovani visitatori del Salone, nati negli anni 1999-2000-2001-2002 e residenti in Piemonte. Coloro che fossero interessati devono ritirare il buono presso il desk del salone (Galleria Visitatori, di fronte al Padiglione 2) presentando il biglietto di ingresso ridotto e un documento d’identità: verranno distribuiti 800 biglietti al giorno, fino a esaurimento disponibilità.