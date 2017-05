Ripartono i lavori al grattacielo della Regione Piemonte, pronto nell'estate 2018

TORINO - Questa volta dovrebbe essere quella buona. Non si contano nemmeno più i rinvii e i ritardi per i lavori del grattacielo della Regione Piemonte e le parole spese, ma l’approvazione di questa mattina potrebbe essere la parola «fine» a tutte le peripezie. Il consiglio di amministrazione della CBM, la Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, ha detto «sì» al nuovo schema di contratto di subentro che lo scorso 8 maggio la Giunta del presidente Sergio Chiamparino ha varato per la ripresa dei cantieri a Lingotto.

Dalla firma 14 mesi

Il cronoprogramma prevede la firma davanti al notaio, cosa che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Questo darà il via alla ripresa ufficiale dei lavori che, come previsto dal contratto stesso, dovranno finire entro 14 mesi. La Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi saranno capofila della Ati finanziaria.