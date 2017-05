Follia in via Borgaro: si barrica in casa con una pistola e va in diretta su Facebook

TORINO - Follia in via Borgaro. Un uomo di mezz’età, titolare di un negozio di prodotti calabresi, si è barricato in casa in via Borgaro e minaccia di sparare a chiunque entri nel suo appartamento. Da un balconcino urla di voler vedere i giornalisti, la sua famiglia e in particolare suo fratello Ilario, ma non si sa ancora per quale motivo. Mentre è in stato di esagitazione trasmette in diretta su Facebook dall’interno dell’alloggio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, un’ambulanza e un negoziatore che ha il compito di convincerlo ad aprire il suo appartamento ubicato al quinto piano del condominio sito al numero civico 84. Intanto in strada è stato posizionato il gonfiabile nel caso tentasse il gesto estremo.

Dai video postati su Facebook si vede chiaramente che in un raptus di follia il commerciante ha buttato all'aria tutto ciò che aveva in casa formando anche una sorta di barriera davanti alla porta di ingresso.

"Comunicazione importante la mia vita comincia da domani", scriveva ieri sui social, e ancora, "comunicazione importante la mia famiglia non si tocca.. E tutti quelli che mi vogliono bene. Ci siamo capiti".

