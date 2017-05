Grande sorpresa all’aeroporto di Torino, premiato il 500.000 ° passeggero di Vueling

TORINO - Quando la signora Mariangela Ferraro si è recata al ceck in dell’aeroporto di Caselle per prendere il suo aereo, pensava di essere una delle tante persone che ogni giorno prendono un aereo. Si sbagliava: la donna infatti, era la passeggera numero 500.000 di Vueling, la compagnia aerea che dal 2013 opera all’aeroporto Sandro Pertini.

Torino-Barcellona a 29,90 euro

Con stupore, la signora è stata avvicinata da Francesca Soncini (Responsabile Relazioni Esterne dell’Aeroporto di Torino) e da Victoria Lazare (Account Manager di Vueling per l’Italia) ed è stata omaggiata di due biglietti omaggio. Un piccolo regalo per celebrare un grande traguardo, perché mezzo milione di passeggeri è davvero un risultato straordinario. Con l’occasione, la compagnia aerea ha annunciato un’iniziativa per la prossima stagione: Vueling metterà a disposizione più di 73.500 biglietti per il collegamento Torino-Barcellona. I voli sono già disponibili sul sito di Vueling a partire da un prezzo davvero speciale, 29 euro e 90 centesimi.