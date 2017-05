Il maltempo spazza via la primavera, allerta gialla per forti temporali in città

TORINO - Allerta gialla in Piemonte e a Torino a causa del maltempo. Nella giornata di oggi, in particolare verso l’ora di pranzo, è infatti previsto il passaggio di una forte perturbazione che dovrebbe portare forti piogge e un abbassamento delle temperature. Il passaggio della perturbazione sarà veloce e già in serata è previsto un miglioramento.

Precipitazioni forti, poi spunta il sole

Secondo le previsioni di diversi istituti meteorologi, la pioggia dovrebbe arrivare in città tra le 10 e le 11 del mattino, con addirittura 18mm di precipitazioni intorno all’ora di pranzo. Come detto, la situazione dovrebbe migliorare dalle 16/17 in poi. Temperature in calo rispetto alla giornata di ieri, con il termometro che non dovrebbe superare i 18 gradi. Le buone notizie arrivano dal fine settimana, quando il sole si riprenderà la scena e le temperature torneranno nettamente sopra i 20 gradi.