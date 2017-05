Follia sulla Torino-Ceres, ragazzo passeggia sui binari del treno: traffico in tilt

TORINO - E’ sceso dalla banchina della stazione Madonna di Campagna, è salito sui binari del treno e ha imboccato il tunnel ferroviario facendo scattare l’allarme: grandi disagi nella giornata di ieri sulla Torino-Ceres a causa del gesto folle di un ragazzo, capace di commettere un’imprudenza tanto pericolosa quanto apparentemente senza motivo. Inutili le ricerche del giovane autore di questo gesto: il ragazzo è sparito nel nulla.

Il ragazzo misterioso rischia una denuncia

Ovviamente, al fine di evitare il peggio, la linea Torino-Ceres è rimasta bloccata per oltre un’ora, causando così enormi disagi ai passeggeri, in particolare agli studenti pendolari di rientro dalla scuola. Secondo le prime ricostruzioni, a commettere questo folle gesto potrebbe esser stata la stessa persona che già martedì scorso si era messa a passeggiare sui binari. Non è chiaro come sia riuscito a scappare, probabilmente da un’uscita di sicurezza: il giovane rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio.