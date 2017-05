Paura in via Romani: crolla un tetto e le tegole colpiscono le macchine

TORINO - Questa mattina, venerdì 19 maggio, chi si è trovato a passare nella zona di via Romani ha potuto assistere in diretta al rovinoso crollo del tetto di un palazzo. Il caseggiato, in stato di ristrutturazione, è franato colpendo con tegole e detriti le macchine parcheggiate al di sotto. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l'incidente ha portato tanta paura tra gli abitanti del palazzo e danni considerevoli alle vetture. I vigili del fuoco sono attualmente in via Romani per arginare i problemi strutturali del tetto e mantenere la situazione sotto controllo. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del 118 e la polizia municipale.



+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++