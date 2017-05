Cinque km di corsa alle 5.30 di mattina: un'occasione unica per godersi l'alba su Torino

TORINO - Siamo abituati a sentir parlare di Torino come capitale del libro; Torino capitale dell'arte e della cultura con i suoi musei e le sue mostre... Ma queste sono alcune delle numerose anime della città. Torino infatti è anche una città di sportivi, di corridori, per la precisione. Proprio per loro è pensata la manifestazione che prevede sveglia all'alba e una corsa di 5 chilometri per le strade della città.

La 5.30

Si tratta di una corsa non competitiva che si svolge da diverso tempo a Torino nel mese di maggio. Gli intrepidi podisti si danno appuntamento venerdì 26 maggio per una bella "sgambata" che partirà da piazza Castello alle 5.30 di mattina. Gli organizzatori dell'evento consigliano di arrivare mezz'ora prima dell'inizio dell'evento per godersi il sorgere del sole. E' possibile iscriversi on line alla manifestazione al sito, oppure presso Base Running, Corso Cairoli 28 C, Torino.

Informazioni e costi

I singoli corridori dovranno pagare una quota di iscrizione di 12 euro che comprende la t-shirt ufficiale 5.30, un adesivo dell'evento, un momento di ristoro di frutta fresca di stagione, thè e acqua. Saranno inoltre disponibili le immagini dell'evento da scaricare gratuitamente e ovviamente l'assistenza medica. La consegna della t-shirt avverrà mercoledì 24 e giovedì 25 maggio, dalle 10 alle 18 alla Galleria Commerciale Lingotto e, se proprio non ce la fate, anche la mattina dell’evento dalle ore 4.30.