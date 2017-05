«Metro lontana, come arriviamo agli ospedali?»: i cittadini chiedono due nuove fermate della linea 60

TORINO - Si potrebbe tranquillamente chiamare la «linea della discordia». Di quale linea stiamo parlando? Di quella percorsa ogni giorno dal 60. Il tragitto che fa discutere è quello relativo al capolinea di corso Inghilterra: da ottobre a oggi infatti, Gtt ha cambiato il percorso per ben due volte ma la soluzione non sembra convincere gli avventori del mezzo pubblico.

Linea 60 e metropolitana, una connessione complicata

L’ultimo percorso disegnato ha, di fatto, «cancellato» le fermate del 60 in corso Vittorio Emanuele angolo corso Vinzaglio e angolo corso Galileo Ferraris, in favore di un collegamento con il Palagiustizia di Torino. Un problema non da poco, che ha spinto 475 cittadini a chiedere un nuovo cambiamento a Gtt. Il motivo? L’attuale percorso non è ben collegato alla metropolitana, mezzo usato soprattutto dalle persone anziane per raggiungere la zona degli ospedali (Molinette, Cto, ecc) e la clinica La Fornaca. La fermata più vicina alla metropolitana è a circa 500 metri dall’ingresso della stazione di Porta Susa, che oltretutto è la stazione con l’accesso più complesso delle 21 presenti attualmente.

Le soluzioni proposte dai cittadini

Quale soluzione dunque? I cittadini chiedono a gran voce il ripristino delle due fermate del 60 all’angolo con corso Vinzaglio e corso Galileo Ferraris. Una cosa è certa: l’eventuale cambio di percorso non avrebbe costi altissimi, in quanto le fermate sono già presenti per altre linee e si dovrebbe solamente far passare il 60 di lì. Le proposte dei cittadini sono sostanzialmente due ed entrambe prevedono il «cambio di marcia» alla rotonda in cui vi è il monumento di Vittorio Emanuele II: «Chi sale sul 60 non è un atleta, ma signori spesso accompagnati dalle loro cartelle cliniche» ci raccontano. Ripristinare il vecchio tragitto della linea 60, permetterebbe loro una migliore connessione e quindi un utilizzo più semplice del trasporto pubblico. Gtt e la Giunta li accontenteranno?