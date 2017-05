Torna la Domenica Ecologica a Torino: in città auto ferme il 4 giugno

TORINO - Per la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che cade ogni anno il 5 giugno, la Città di Torino promuove «Torino Resiliente": un calendario ricco di appuntamenti tutti incentrati sull’educazione ambientale e la promozione della sostenibilità. In quest'ottica fa il suo ritorno anche la tanto discussa Domenica Ecologi. Il 4 giugno le auto si fermeranno a partire dalle 10.00 del mattino fino alle 18.00 di sera.

Torino in prima linea nella difesa dell'ambiente

La Città di Torino aderisce quindi alla Giornata Mondiale dell'Ambiente, confermando ancora una volta la sua attenzione e il suo impegno in questo ambito. «L’Amministrazione comunale ha affiancato alle attività ordinarie azioni di sensibilizzazione e informazione volte a far crescere nei cittadini un pensiero ecologico consapevole, partecipato e sostenibile» ha affermato l’assessora Stefania Giannuzzi, «richiamando ognuno di noi alla propria assunzione di responsabilità in quanto attore sia nel ‘disturbare’ l’ambiente, sia nel tentativo di recuperare agli errori fatti. "Partecipazione sociale" che come cittadinanza attiva può svolgere ruoli di supporto in grado di rendere le comunità solidali, competenti e diffondere una conoscenza e coscienza ambientale sempre maggiore».

Il programma di Torino Resiliente



1000 alberi per Torino: piantiamoli insieme!

Il programma ha già preso il via domenica 14 maggio 2017, con «Mille alberi per Torino»: sono stati piantati dai cittadini 250 nuovi alberi in collaborazione con i tecnici del Comune, la Circoscrizione 8, la Protezione Civile e il gruppo Badili Badola Guerrilla Gardening (Official) Turin. L’intervento si è tenuto in via Zino Zini 139, vicino alla Passerella Olimpica.



La campagna europea contro il littering (l’abbandono dei rifiuti) nata per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente e sui problemi legati all'abbandono di immondizia in natura, L'adesione di Torino prevede due azioni:

"Waste Mob", prevista per il 24 maggio p.v. dalle ore 15,30. Competizione virtuosa di raccolta rifiuti sulle rive del Po nell'area compresa tra l’impianto sportivo di Corso Sicilia 50, il Castello del Valentino, sede storica del Politecnico di Torino e l’orto Botanico dell'Università di Torino, che vede coinvolti studenti in una gara di raccolta rifiuti sia a terra sia in acqua (dragonboat).

"Puliamo Torino", prevista per il 27 maggio p.v. dalle ore 9,00 alle 13,00. Azione che si svolgerà presso il "Parco della Confluenza" a cui tutti sono invitati ad aderire, con ritrovo in via Leon Battista Alberti