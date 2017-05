Cosa fare a Torino questo fine settimana? Ecco 4 appuntamenti imperdibili

TORINO - Non sapete cosa fare durante il week end? L’idea ve la diamo noi presentandovi i migliori eventi in programma a Torino e dintorni. L’offerta è davvero varia e spazia dal mondo dei libri a quello dei fiori: a Torino, ce n'è davvero per tutti i gusti!

Gli eventi da non perdere a Torino

Salone del Libro 2017

La tanto attesa XXX edizione del Salone del Libro è finalmente approdata in città. La manifestazione ha inaugurato giovedì 18 maggio e la città è in fermento per un evento che ha tutta l'aria di essere indimenticabile. Ad aspettarvi negli spazi del Lingotto decine e decine di espositori, conferenze, reading letterari e, ovviamente, libri a non finire.

Festa delle Rose

Il borgo antico di Venaria si trasforma questo fine settimana in un bouquet a cielo aperto in occasione dell'annuale «Festa delle Rose». Tra piante aromatiche, orchidee e tante rose, le vie della città saranno profumatissime fino a domenica 21 maggio.

Una notte gratis al museo

Sabato 21 maggio si terrà, come di consueto, la Notte Europea del Musei. I poli torinesi, per l'occasione, propongono biglietti a costi ridotti e orari prolungati per permettere suggestive visite notturne. Aderiscono all'iniziativa il Museo del Cinema, l'Egizio, il Planetario...

Psychiatric Circus

Dopo il successo di due anni fa i circensi dello Psychiatric Circus tornano a Torino con tante novità. Si inizia venerdì 12 maggio, con spettacoli quotidiani, fino al 4 giugno. Quello che viene proposto è uno spettacolo di nouveau cirque ambientato negli anni Cinquanta che racconta la vita all’interno di un manicomio cattolico tedesco. Lo show si ispira alle suggestioni del Cirque du Soleil, ma con tinte più forti. Inutile dire che si tratta di un appuntamento imperdibile!

