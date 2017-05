Ragazzo accoltellato in un bar di via Sansovino in serata: è gravissimo alle Molinette

TORINO - Brutale aggressione in serata in un bar di via Sansovino. Intorno alle ore 20.30 un ragazzo di 23 anni, di nazionalità romena, è stato accoltellato da un uomo che si è dato alla fuga. Soccorso dagli avventori del bar, che hanno chiamato anche il 118, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Molinette per essere portato subito in sala operatoria: le sue condizioni sarebbero molto gravi perché le coltellate avrebbero raggiunto il cuore e il polmone sinistro.

La Squadra Mobile della polizia si è subito messa alla ricerca dell’aggressore in fuga. Stando ai primi accertamenti i due uomini non si erano trovati al bar per caso. Più probabile che avessero un appuntamento successivamente degenerato e che, quindi, si conoscessero.