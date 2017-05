Scappano da una comunità e provano a rubare un’auto Enjoy in corso Unione Sovietica

TORINO - Tentato furto la notte scorsa in corso Unione Sovietica. Due amici minorenni, dopo essere scappati da una comunità per ragazzi in difficoltà, hanno tentato di rubare una Fiat 500 del servizio del car sharing Enjoy. Forzata la portiera, uno dei due si è introdotto all’interno della vettura e ha iniziato a maneggiare i fili elettrici mentre l’altro, messosi dietro, ha iniziato a spingere il mezzo per farlo mettere in moto. In quegli attimi in corso Unione Sovietica è passata una volante di polizia: alla loro vista i due minorenni hanno abbandonato l’auto e si sono dati alla fuga.

L’inseguimento e l’arresto

I due giovani hanno raggiunto a piedi via Arduino. I poliziotti, dietro di loro, li hanno però presto raggiunti e tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso, oltreché denunciati per possesso di oggetti od arnesi atti allo scasso. In uno zaino che avevano con loro sono stati rinvenuti una chiave a pappagallo, utilizzata per forzare la guarnizione del cristallo della Fiat 500, una torcia elettrica e altri arnesi atti allo scasso. Gli agenti hanno anche accertato che i due erano scappati da circa una settimana da una comunità dell’astigiano per minori in difficoltà.