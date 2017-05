Incendio a Rivoli, fiamme dopo pranzo nella pizzeria «La Coccinella» di corso Francia

RIVOLI - La pizzeria «La Coccinella» di Rivoli aveva da poco chiuso dopo aver servito il pranzo quando alcuni residenti hanno avvertito odore di fumo e hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco. Un incendio era partito dalla macchinetta del caffè e piano piano si stava propagando all’interno del locale: fortunatamente l’intervento tempestivo dei pompieri, giunta sul posto con tre squadre, ha evitato il danneggiamento di gran parte della pizzeria di corso Francia 226. Danni comunque ce ne sono, anche se, almeno inizialmente, si temeva che il fumo e le fiamme avessero raggiunto anche il condominio. Invece alla fine i vigili del fuoco hanno spento l’incendio senza dover intervenire nel palazzo e senza evacuare i residenti.

Locale chiuso e inagibile

A comunicarlo sono i titolari della pizzeria stessa: «Abbiamo avuto un guasto tecnico che ha portato all’inabilità del locale. Non sappiamo ancora quantificare il danno e le tempistiche. Ringraziamo i vigili del fuoco per il loro pronto intervento e chi ci ha scritto, telefonato, o passato fisicamente dal locale per avere notizie e lo staff che ha dato prontamente una mano. Fortunatamente il locale era chiuso, quindi nessuno è rimasto coinvolto. Siamo molto dispiaciuti e ci scusiamo per il disagio». Ancora presto per dire quando la pizzeria di Rivoli potrà riaprire.