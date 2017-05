﻿﻿Mattinata tragica a Torino, incidente mortale alle 8.50 in via Guido Reni

TORINO - Si apre nel peggiore dei modi questa domenica. Poco prima delle ore 9 si è verificato un incidente mortale in via Guido Reni, all’altezza dell’incrocio con corso Salvemini. A perdere la vita è stato un uomo che viaggiava a bordo di una Fiat Doblò che si è scontrato con un’Alfa Romeo 147. Inutili i tentativi di rianimarlo.

La dinamica dell’incidente

In via Guido Reni sono intervenuti anche gli agenti di polizia municipale della Squadra Infortunistica che ora sono alla ricerca di testimoni per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Per il momento si sa che la Fiat Doblò stava percorrendo il corso in direzione del centro città e si è scontrata contro l’Alfa Romeo 147, che viaggiava in direzione di corso Orbassano, quando, giunta in corso Salvemini, ha svoltato a sinistra. I parenti della vittima non sono ancora stati informati.