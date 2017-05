Ruba in un supermercato in via Aosta, beccato colpisce l’addetto alla sicurezza

TORINO - Aveva nascosto un centinaio di euro di prodotti alimentari e bottiglie di vino in una busta termica sperando di passare indenne senza pagare. Invece non è andata proprio così. Quando il cittadino marocchino, 45 anni, si è diretto verso la cassa chiusa del supermercato di via Aosta è stato fermato da un addetto alla sicurezza. Intenzionato a darsela a gambe, il quarantacinquenne ha spintonato l’uomo provando a farlo cadere, ma l’intervento di una seconda guardia ha permesso di mettere fine a una situazione che stava ormai degenerando. Sul posto è sopraggiunta anche la polizia che ha arrestato il marocchino. Quest’ultimo è risultato essere irregolare con alle spalle precedenti specifici per reati contro il patrimonio. A suo carico gli agenti hanno anche sequestrato una modesta quantità di hashish, detenuta, a suo dire, per uso personale.