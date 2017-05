Furto notturno al Salone del Libro, rubati alcuni testi preziosi cuciti a mano

TORINO - Incredibile furto al Salone del Libro. Se di giorno Lingotto è preso d’assalto da decine di migliaia di visitatori, la notte la situazione è molto più tranquilla (ovviamente). Lo sanno bene alcuni ladri che nella notte tra venerdì e sabato sono entrati nel padiglione 2 nelle ore notturne e hanno messo a segno un colpo da oltre 2mila euro nello stand della casa editrice milanese Henry Beyle. Si sono portati via alcuni testi di valore prodotti dalla piccola casa editrice che, come si legge sul loro sito internet, non produce più di 25 titoli l’anno e stampa utilizzando carta di cotone, spesso con cucitura fatta a mano. I responsabili non sono stati presi, ma il furto ha fatto anticipare di un’ora l’entrata in servizio dei vigilantes dopo la chiusura serale del Salone del Libro.