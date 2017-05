L’estate si avvicina: parcheggio sulle strisce blu gratis e Ztl libera in centro

TORINO - Via libera nella Ztl centrale e sosta a pagamento sospesa nelle strisce blu: non è di certo una novità, ma anche quest’anno, con l’arrivo dell’estate, per diversi giorni nel mese d’agosto sarà possibile entrare liberamente in centro e parcheggiare l’auto all’interno delle strisce blu.

Ztl e strisce blu: i giorni della sospensione

La Giunta ha infatti varato la deliberazione che prevede, come di consueto, la sospensione ad agosto della sosta a pagamento sulle «strisce blu» e delle limitazioni previste dalla ZTL ordinaria. Dal 14 al 26 agosto compresi dunque, la sosta non dovrà essere pagata dai torinesi e dai turisti. Nessuna variazione per quanto riguarda i parcheggi a barriera e in struttura, dove sarà necessario pagare per usufruirne. Gli abbonamenti ai parcheggi GTT acquistati per settembre potranno essere utilizzati dal 28 agosto, e quelli validi nel mese di luglio lo saranno fino al 12 agosto. Capitolo Ztl: le limitazioni al traffico previste tra le 7,30 e le 10,30 non saranno in vigore tra il 14 ed il 25 agosto compresi.