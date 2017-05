Martello, guanti e vanga: i volontari scendono in strada per ripristinare l’area cani

TORINO - Questa mattina i volontari di Torino Spazio Pubblico, il progetto di cittadinanza attiva promosso dal Comune che, dal 2013, favorisce la cura degli spazi pubblici attraverso interventi di pulizia e piccola manutenzione degli elementi di arredo urbano e del verde pubblico, si sono dati appuntamento all’interno dell’area cani di corso Salvemini. Qui, con l’aiuto del vicepresidente della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera, hanno realizzato alcuni interventi che hanno riguardando il terreno, le cui buche sono state riempite con un mucchio di terra presente all’esterno dell’area cani e sono state ripristinate le panchine danneggiate utilizzando anche parti di panchine riciclate.

Alberi per fare ombra

Sul posto questa mattina erano in sei volontari più tre persone del Comune di Torino e una della Circoscrizione 2. Dopo aver sistemato tutto ciò che era in programma sono venute in mente alcune idee che saranno realizzate nel prossimo futuro. Intanto dopo aver «rattoppato» due panchine queste saranno anche riverniciate. C’è l’idea di piantare due alberi vicini alle panchine per dare un po’ d’ombra a chi vuole sedersi e, infine, di contattare un’associazione che si occupa di murales per far dipingere il muro di cinta che divide dalla carrozzeria.

Lavori nell'area cani di corso Salvemini (© Facebook)

Lavori nell'area cani di corso Salvemini (© Facebook)

Lavori nell'area cani di corso Salvemini (© Facebook)

Lavori nell'area cani di corso Salvemini (© Facebook)