Scontro violento in tangenziale, coinvolte due auto: donna di 36 anni ricoverata in ospedale

MONCALIERI - Grave incidente stradale questa mattina in tangenziale Sud all’altezza dello svincolo di Villastellone. Due auto, una Skoda Octavia e una Nissan Qashqai, si sono scontrate intorno alle ore 9 poco prima della diramazione e in direzione di Savona: l’impatto, molto violento, ha semi distrutto le due vetture, una delle quali ha terminato la sua corsa contro il guard rail a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Croce Verde che hanno medicato i feriti e hanno accompagnato una donna di 36 anni, la più grave, all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Per fortuna dei soggetti coinvolti nello scontro si sono aperti gli airbag e questo ha limitato la forza dell’impatto. Ancora sconosciute le cause da cui è nato l’incidente stradale. La polizia è al lavoro per riuscire a costruire ciò che è avvenuto.