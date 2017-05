Torino, parte il «rinnovo del verde»: decine di alberi abbattuti in città, ecco dove

TORINO - Tra alberi piantati e alberi abbattuti, l’ago della bilancia pende nettamente a favore dei primi. Torino, una delle città più verdi d’Italia, si appresta a rinnovare in parte lo straordinario parco verde a disposizione della città e dei residenti: solo negli ultimi tre mesi infatti, gli agronomi specializzati hanno controllato oltre 7300 alberi, per capire lo stato di salute delle piante e prevenire eventuali rischi di caduta. Decine e decine di alberi verranno abbattuti nelle prossime settimane, in più zone della città.

Dei 7300 alberi controllati, 162 saranno oggetto di interventi di manutenzione da parte dei tecnici del verde dell’amministrazione: parliamo del 2,2 % di esemplari controllati. Per quanto riguarda la manutenzione, ben 86 alberi dovranno subire un’accurata potatura per evitare possibili e pericolosi cedimenti. Buone notizie infine per quanto riguarda gli alberi da abbattere: sono solo 76 gli esemplari che «abbandoneranno» la nostra città, un dato certamente positivo se si pensa che l’età media degli alberi torinesi è di circa 50 anni.

Gli abbattimenti riguarderanno le seguenti località:

Circ. 1 - Corso Vittorio Emanuele II (2), giardino scolastico scuola materna via Vespucci (1), giardino scolastico scuola elementare via dei Mille (1);

Circ. 2 - Giardino scolastico scuola str. Castello Mirafiori 45 (8), Giardino scolastico asilo Nido via Artom 109 (5), Corso Agnelli (3), Corso IV Novembre (2), giardino scolastico scuola materna via Isler (2), via Plava (1)

Circ. 3 - Impianto sportivo Cenisia di corso Vittorio Emanuele II n. 181 (5), Giardino via Chambery (3), Parco Ruffini-Stadio Nebiolo (2), Piazza Benefica-Piazza Martini (1), piazza Adriano (1)

Circ. 4 - Corso Francia (9, su 770 piante controllate); giardino corso Francia 192 (1)

Circ. 5 - via Stradella (5, su 43 piante controllate), Corso Grosseto (3, su 379 controlli), corso Lecce (1, su 534 piante controllate)

Circ. 6 - Corso Regio Parco (2, su 199 controlli), strada Settimo (1)

Circ. 7 - corso Verona (7, su 103 controlli), Via Varano (1), Piazza Borgo Dora (1)

Circ. 8 - Corso Marconi (1, su 129 alberi controllati), Corso Raffaello (1)

Via Sospello, un caso particolare

Il caso più delicato riguarda l’alberata a doppio filare dei ciliegi ornamentali di via Sospello: molti esemplari sono lì da oltre 40 anni e sono quindi da sostituire. Delle 432 piante originarie, ne sono state rimosse oltre 200, mentre tante sono deperite. Una volta terminata la fioritura, ne saranno abbattute alcune decine. L’abbattimento degli alberi comunque, non preoccupa affatto. Le piante rimosse verranno sostituite da nuovi esemplari, già inseriti nella programmazione. In via Sospello, ad esempio, circa 230 nuovi alberi arriveranno tra il prossimo autunno e il 2018. Già nelle scorse settimane, erano stati gli stessi consiglieri comunali con i volontari a piantare nuovi alberi nel cuore della città.