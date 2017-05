A Torino arriva l’estate in anticipo: mercoledì «caldo africano», temperature alle stelle

TORINO - Se non avete ancora rinnovato il vostro guardaroba, affrettatevi. Nelle prossime ore a Torino è atteso un caldo anomalo rispetto alle medie stagionali, una sorta di estate in anticipo in città. I termometri infatti sforeranno ampiamente i 30 gradi, toccando picchi decisamente elevati per diversi giorni. La causa di questo caldo anomalo? Un’area anticiclonica di matrice africana in espansione su tutta l’Europa occidentale

Temperature alle stelle, mercoledì si toccheranno i 35 gradi

Secondo Arpa, questa condizione d’estate in anticipo si protrarrà per diversi giorni e soprattutto mercoledì si registreranno le temperature più alte: il termometro dovrebbe infatti toccare addirittura la quota 35 gradi, quasi come se fossimo in pieno agosto. A parte qualche velatura sparsa, questa condizione dovrebbe durare almeno una settimana, regalando ai torinesi giornate soleggiate e «torride». Rispetto alla media dell’ultima decade di agosto, il termometro registrerà in media 5 o 6 gradi in più del solito. Possibili anche condizioni di disagio fisico dovuto alle elevate temperature sulle neon di pianura associate alla presenza di umidità. Ormai è ufficiale: l’estate è alle porte.