Trovato materiale radioattivo negli scantinati del liceo Segrè, scatta l’allarme a scuola

TORINO - Allarme e momenti di confusione al liceo scientifico Segrè per il ritrovamento di una scatola negli scantinati contenente materiale potenzialmente radioattivo. A rinvenirla sono stati alcuni operai che stavano sgomberando parti della struttura, i quali hanno subito avvertito la dirigente scolastica che, a sua volta, ha segnalato il tutto ai vigili del fuoco e con loro i carabinieri e il 118. Si tratta di flaconi contenuti all’interno di una scatola di latta. Ad avvertire del pericolo l’immagine del teschio, quella classica con cui si indica tutto ciò che è dannoso.

I vigili del fuoco a scuola

I pompieri hanno raggiunto la struttura scolastica di via Alberto Picco e sono scesi nei sotterranei. A un primo sopralluogo pare che dentro i flaconi ci sia davvero materiale radioattivo, ma non a livelli tali da risultare pericoloso per gli studenti che fanno lezione nei piani superiori. Se invece quel materiale entrasse in contatto con i ragazzi potrebbe essere molto dannoso. Per una valutazione più approfondita si aspetta invece l’Arpa che in giornata dovrebbe approfondire la questione.

La scuola non sapeva dei flaconi

Finché l’Arpa effettuerà il sopralluogo la stanza con dentro gli scatoloni è stata sigillata e resa inagibile. Quando poi saranno stati fatti tutti gli accertamenti sarà la scuola stessa a dover pensare allo smaltimento chiamando una ditta specializzata. Sembra che la dirigenza del liceo non sapesse dell’esistenza di questo materiale pericoloso nei sotterranei: probabilmente era stato utilizzato in passato, tanti anni fa.