Traffico in tilt in centro città: nuovo cantiere getta nel caos la viabilità

TORINO - C'è chi è in ritardo per andare a lavoro e chi per portare i figli a scuola ma sono tutti inesorabilemente incolonnati nella stessa, lenta, fila di macchine bloccate in centro. Da questa mattina, martedì 23 maggio, il traffico delle principali vie di collegamento del centro di Torino appare completamente congestionato. A capo di tutti i disagi sembrerebbe esserci una gru, montata nella giornata di ieri, per eseguire dei lavori sulla facciata di Palazzo Gualino.

Strada chiusa

A causa di questi lavori di ristrutturazione la prima parte del controviale di corso Vittorio Emanuele II, tra corso Cairoli e via della Rocca, in direzione centro è chiuso al traffico. Tutta l'area immediatamente dopo ponte Umberto I per intenderci è bloccata. Il che, va da sé, influisce su corso Vittorio e corso Cairoli, ma anche su corso Massimo d'Azeglio e corso Moncalieri creando non pochi disagi agli automobilisti. Si prevede che entro questa sera la gru verrà rimossa, restituento il controviale agli automobilisti.