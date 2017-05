Auto con targa bulgara fermata in tangenziale: nel bagagliaio una quantità di soldi incredibile

TORINO - Ha dell’incredibile la quantità di denaro trovata e sequestrata dagli agenti della polizia stradale all’interno di un Bmw X5 con targa svizzera. Due i cittadini a bordo dell’auto: si tratta di due italiani di 41 e 54 anni. Nel bagagliaio dell’auto sono stati trovati oltre 330.000 euro in contanti e 20 carte di credito intestate a due società, sulle quali vi era riportato il nominativo di una terza persona.

Il fermo e i soldi trovati dentro la borsa

I due soggetti sono stati fermati per un controllo nella tangenziale nord in direzione Milano, poco prima dello svincolo Torino/Caselle: pare fossero diretti verso l’aeroporto. Il 41enne è un imprenditore residente in Bulgaria, titolare di alcune società operandi nel settore informatico e nella realizzazione di siti internet. L’autovettura inoltre, è risultata di proprietà di una di queste società. L’altro uomo, il 54enne, è risultato essere un residente nel pinerolese in attesa di occupazione. Il denaro è stato rinvenuto all’interno di una normale borsa di carta (dimensioni 40X35X20) e custodita all’interno del baule insieme ai bagagli. Gli occupanti del veicolo, al termine delle verifiche, sono stati denunciati per il reato ex art. 648 bis C.P. – riciclaggio.